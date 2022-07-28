شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد فى الأسواق اليوم الخميس 28 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيه فى الطن.

أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيه

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن

حديد الجارحى 17300 جنيه

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

صادرات الصلبارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 12% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.