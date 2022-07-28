شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح تتراجع للشهر الرابع على التوالى بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الواردات المصرية من القمح تراجع مستواها في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الواردات المصرية من القمح بلغت نحو 235.4 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 336.5 مليون دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغ 101.1 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 30%.

ويعتبر هذا الشهر هو الرابع على التوالي الذي تسجل فيه واردات القمح تراجع منذ بداية العام 2022، حيث سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

وسجلت واردات مصر من القمح نحو 175 مليون و931 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليون و171 ألف دولار، كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات شهر يناير الماضي نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 42.6%.

وإجمالا تراجعت الواردات المصرية بشكل طفيف، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 6.64 مليار دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ 18 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 2.7%.