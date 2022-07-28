شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 7 أسباب وراء دمج الهندسية والنصر للسيارات .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، برئاسة سعد الراجحى، 7 أسباب لقرار دمج شركة الهندسية للسيارات مع شركة النصر للسيارات، بعد موافقة الجمعية العمومية على الدمج بناء على تقارير اللجان التى درست موقف الشركتين .. تعرف عليها .

1- تحقيق التكامل بين الشركتين لتماثل النشاط ، واستفادة كافة المنتجات من النظم الفنية ، لتطوير و إنتاج البطاريات ونظم التحكم ، والإدارية خاصة نظام سلاسل الإمداد والتخزين ، وإدارة مالية واحدة.

2- تعظيم الاستفادة من القوى العاملة بالشركة الهندسية وخاصة العمالة الفنية.

3- زيادة القدرة التفاوضية في التعاقدات والمشتريات للوصول لعروض وأسعار أفضل.

4- تعظيم الاستفادة من البنية التحتية .

5- توحيد وحسن استغلال اسم " نصر " على كل المنتجات ، سواء سيارات ركوب ومركبات نقل تجارية وخلافه لها قيمة وتاريخ كبير.

6- وجود اسم شركة النصر لصناعة السيارات معمول إنتاج المركبات صديقة البيئة ‏،وإنتاج مكوناتها لتحقيق رؤية الدولة في توطين صناعة السيارات في مصر.

7- الدمج يأتى تطبيقا للمادة رقم 28 من القانون رقم 85 لسنة 2020 ،والتي تنص على انه وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة الخسائر المرحلة بالشركة كامل حقوق المساهمين ، يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمالها ؛لتغطية الخسائر المرحلة ،وفي حالة عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل ،وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها .

وبناء على ما سبق وافقت الجمعية العامة برئاسة الدكتور سعد الراجحى على دمج الشركة الهندسية للسيارات في شركة النصر لصناعة السيارات بالقيمة الدفترية ،وفقا للمركز المالي لكل منهما المعتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات ، مع حفظ كافة حقوق العاملين.