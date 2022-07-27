بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية، حيث تراجع الجرام 3 جنيهات، بالرغم من ارتفاع المعدن عالميا، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة اليوم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد قرر، في وقت سابق الأربعاء، رفع سعر الفائدة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

يأتي هذا بعد أن وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 1726 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.55%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.