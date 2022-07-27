أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه.





البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 444.7 مليون ورقة مالية بقيمة 817.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.28%، والعرب على 4.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3756 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.





رواد السياحةقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة على الورقة المالية رواد السياحة – رواد، بجلسة اليوم الأربعاء، مع إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين الرد على استفسارات الهيئة، وتقرر إلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية.

النعيم

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم regional investment holding عدد 4.02 مليون سهم بسعر 0.196 جنيه بقيمة إجمالية 787.9 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم بعد التنفيذ من 15.32% إلى 14.173%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) شراء الأولى 610 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.36%، والثانية مليون سهم، والثالثة 750 ألف سهم بنسبة 0.034% من رأسمال الشركة، والرابعة 355 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 3.3 مليون سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.142%.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، راية القابضة للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 135 ألف سهم، 80 ألف سهم، 4.02 مليون سهم، 4320 سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 170 ألف سهم، 25.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 140 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، 244 ألف سهم، 166 ألف سهم، 500 ألف سهم، 690 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 33.5 ألف سهم، 130 ألف سهم، 902.6 ألف سهم، 10.2 مليون سهم، على التوالي.





نتائج الأعمالأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بلغت 6.67 مليار جنيه بزيادة 77% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت إلغاء المبيعات 10% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، ووصلت المتحصلات النقدية 2.96 مليار جنيه، وتم تسليم 464 وحدة بمشروعات الشركة في مواعيدها التعاقدية، وبلغت إيرادات النشاط 2.73 مليار جنيه بنمو 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة سوديك، مجمل ربح بلغ 941 مليون جنيه بنمو 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبهامش مجمل ربح 34%، وسجلت أرباح التشغيل 387 مليون جنيه بزيادة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهامش أرباح تشغيل 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة وصل إلى 292 مليون جنيه بنمو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلنت الشركة العربية للخزف "سيراميكا ريماس"، تحقيق إجمالي إيرادات نشاط من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2022 بقيمة 427.9 مليون جنيه مقابل 421.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 15.8 مليون جنيه مقارنة مع 37.4 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تحقيق مبيعات خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2022 بقيمة 1.8 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 180.8 مليون جنيه مقارنة مع 144 مليون جنيه.





إيجيترانس قالت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، إن خطة هيكلة الشركة تتضمن إعادة هيكلة وفصل بعض الإدارات داخل الشركة تمهيدًا لنقلها لشركات تابعة، وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة تابعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لنشاط تخزين السيارات للمعاقين باسم "إيجيترانس لحلو السيارات"، وجاري العمل على إنشاء شركة تابعة جديدة استعدادًا لنقل الأنشطة اللوجستية الرئيسية للشركة إليها مثل النقل البحري والجوي والتخليص الجمركي.

بنك البركة

قال بنك البركة، إنه تم تحويل ترخيص مجموعة البركة المصرفية (المستثمر الرئيسي بالبنك) من مصرف جملة إسلامي إلى شركة استثمار من الفئة (أ) مطابقة للقواعد الإسلامية، وذلك بصدور الرخصة الجديدة من مصرف البحرين المركزي وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، وعليه تم تغيير اسم المجموعة ليصبح مجموعة البركة.