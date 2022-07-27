شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: ارتفاع أسعار الذهب بالمخالفة للتوقعات بعد رفع الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السعر العالمي للذهب قد سجل ارتفاعا الآن ليصل إلي 1736 دولار للأوقية مقارنة ب 1721 دولار خلال بداية تعاملات اليوم.

وأشار في بيان له إلى أن الذهب يخالف التوقعات الدولية التي ترقبت انخفاضه بعد إعلان الفدرالي الامريكي عن رفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتسجل 2.5 %

وأوضح ميلاد، أن رفع الفائدة القي بظلاله علي السوق المحلية ليرتفع سعر الذهب عيار 21 مسجلا 991 جنيها بارتفاع 6 جنيهات عن بداية التعاملات الصباحية وعيار 18 سجل 849.5 جنيه وعيار 24 سجل 1132.5 جنيه والجنيه الذهب سجل 7928 جنيها

ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي آليات تسريع أو إبطاء الاقتصاد عن طريق تحريك أسعار الفائدة ارتفاعًا وهبوطًا، حيث جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض شبه مجاني حين ظهر وباء كورونا، في محاولة لتشجيع الإنفاق من قبل الأسر والشركات، وقام البنك المركزي الأمريكي أيضًا بطباعة تريليونات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الذي دمره فيروس كوفيد، وذلك من خلال برنامج يُعرف باسم التيسير الكمي، لكن مع ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة تسبب ذلك في التدخل لجمع السيولة لتقليل التضخم ويستهدف الفيدرالي مستوى 2 % للتضخم.

يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الحد الأقصى لنطاقه المستهدف إلى 3.75٪ على الأقل بحلول نهاية 2022، وبعد الارتفاع الحالي 75 نقطة ليصل معدل الفائدة 2.5 % فقد يحتاج إلى رفع 125 نقطة حتى نهاية العام.