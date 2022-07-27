لجنة الأمن الغذائي تباشر تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص 10 مليارات لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت لجنة الأمن الغذائي في اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الفضلي «إن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ 10 مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، مبينا أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن.

وأوضح أنه جرى تخصيص مبلغ 4.5 مليارات ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، وتخصيص 4.2 مليارات ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسة (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الأمن الغذائي لضمان وفرة السلع الغذائية بالأسواق المحلية واستقرار سلاسل الإمداد.

يذكر أن لجنة الأمن الغذائي تضم في عضويتها وزارات الدفاع، والداخلية، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).

لجنة الأمن الغذائي:







باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص 10 مليارات ريال للتعامل مع آثار ارتفاع الأسعار العالمية.



متابعة توجيهات القيادة للتأكد من الوفرة وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية.



قررت تخصيص:

4.5 مليارات ريال لدعم مخزونات القمح، الشعير

4.2 مليارات ريال لتمويل احتياجات المملكة من الذرة، الشعير، فول الصويا.

800 مليون ريال دعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين