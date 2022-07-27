شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وبحسب البيان قُسِّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2030م وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال لصكوك تُستحَق في عام 2034م.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.930 مليار ريال.وبحسب البيان قُسِّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2030م وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال لصكوك تُستحَق في عام 2034م.

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.