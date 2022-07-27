السعوديون أعلى شعوب العالم ثقة باقتصاد بلادهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ السعوديون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة في التوجهات الاقتصادية لدولتهم، في استمرارية لتفوق السياسات الاقتصادية للمملكة على عدد من الدول الصناعية الكبرى التي جاءت في مراتب متدنية من حيث الثقة، طبقا لاستبيان أجرته شركة الأبحاث العالمية Ipsos للفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو للعام الحالي 2022.

وحلت المملكة أولا في المؤشر الذي يضم 27 دولة بنسبة ثقة لامست 93%، وبتفوق يزيد على المعدل العالمي (32%) بـ61 نقطة، فيما جاءت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا في النصف الثاني للمؤشر (أقل من 50%) بنسب متباينة.

وتتفاوت نسبة قلق شعوب العالم إزاء المشكلات الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد؛ كـ(التضخم، الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، البطالة، الجرائم والعنف، الاقتصاد والفساد السياسي)، فيما كان السعوديون الأقل في نسبة القلق تجاه غالبية تلك المشكلات، بحسب ما أوردته نتائج مؤشر Ipsos.

وتأتي نتائج شركة Ipsos، التي تعد ثالث أكبر وكالات الأبحاث في العالم، تأكيدا لثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك، مدعومة بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه، وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.

ويركز المؤشر على عدد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية المهمة في 27 دولة حول العالم، حيث جاءت المملكة أولا بنسبة 93% في ثقة السعوديين في الوضع الاقتصادي، بتفوق يزيد على 16 نقطة عن أقرب منافسيها الهند التي حلت ثانيا من حيث الترتيب بنسبة 77%؛ بينما جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50%؛ كانت اليابان الأسوأ بـ10% فقط، تلتها بريطانيا 23% ففرنسا 24% فالولايات المتحدة الأمريكية 28% وكندا بـ38%.

وعلى الرغم من موجة التضخم القوية التي تؤثر على جميع دول العالم، إلا أن قلق السعوديين تجاهها كان الأقل عالميا بنسبة 13% فقط، بينما كان معدل القلق العالمي العام تجاه هذه المشكلة 38%.

وتأتي نتائج الثقة المتنامية في سياسات المملكة الاقتصادية، امتدادا لنتائج سابقة، حققتها خلال العامين الماضيين على التوالي، في مؤشر إيدلمان للثقة، حيث احتلت العام الماضي 2021 صدارة المؤشر الذي يغطي 28 دولة حول العالم، بارتفاع مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82 % يناير 2021 م، مضيفة إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها.

مؤشر Ipsos







أجري للفترة بين 24 يونيو و8 يوليو 2022



يضم 27 دولة



يقيس قلق شعوب العالم إزاء المشكلات الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد؛ مثل (التضخم، الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، البطالة، الجرائم والعنف، الاقتصاد والفساد السياسي)



أبرز النتائج:





المملكة أولا في الثقة بالوضع الاقتصادي بين 27 دولة بنسبة 93%



السعوديون الأقل قلقا تجاه موجة التضخم العالمية بنسبة 13% (معدل القلق العالمي 38%)



المملكة تفوقت على المعدل العالمي للثقة بالوضع الاقتصادي (32%) بـ61 نقطة



المملكة تفوقت بـ16 نقطة عن أقرب منافسيها (الهند حلت ثانيا بنسبة 77%)



5 دول صناعية كبرى جاءت في النصف الأدنى من المؤشر (تحت 50%)



لماذا يثق السعوديون باقتصاد بلادهم؟





تطبيق إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد



إصلاحات سوق العمل



إصلاحات أنظمة الاستثمار



استحداث وسن تشريعات داعمة



حرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه



تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية



توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات



تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين



نسبة الثقة في أبرز الاقتصادات العالمية:

كند ا38%

الولايات المتحدة 28%

فرنسا 24%

بريطانيا 23%

اليابان 10%