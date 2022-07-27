شكرا لقرائتكم خبر 49 عاملا مخالفا يديرون مشغلا لصناعة الذهب في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مشغلا يقع داخل فيلا سكنية بمحافظة جدة، استغل من قبل 49 عاملا مخالفا من جنسية آسيوية كمقر لتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزاولة نشاط المتاجرة في نشاط الذهب والمجوهرات دون سجل أو ترخيص.

جاء ذلك بعد عمليات رصد وتحر للموقع المذكور لمدة ثلاثة أشهر من قبل مراقبي الوزارة، واشتملت المضبوطات على 7 كجم من الذهب تتجاوز قيمتها السوقية مليوني ريال، تم حجزها وإحالة عينات من المضبوطات للفحص في مختبرات متخصصة.

واستدعت الوزارة مالك المقر لسماع الأقوال وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال مزاولة النشاط التجاري والحصول على التراخيص اللازمة، كما تحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المواقع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

مشغل مخالف لصناعة الذهب

