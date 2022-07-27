49 عاملا مخالفا يديرون مشغلا لصناعة الذهب في جدة

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جاء ذلك بعد عمليات رصد وتحر للموقع المذكور لمدة ثلاثة أشهر من قبل مراقبي الوزارة، واشتملت المضبوطات على 7 كجم من الذهب تتجاوز قيمتها السوقية مليوني ريال، تم حجزها وإحالة عينات من المضبوطات للفحص في مختبرات متخصصة.واستدعت الوزارة مالك المقر لسماع الأقوال وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.
وتؤكد وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال مزاولة النشاط التجاري والحصول على التراخيص اللازمة، كما تحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المواقع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
مشغل مخالف لصناعة الذهب
- يقع داخل فيلا سكنية بمحافظة جدة
- يشغل 49 عاملا مخالفا من جنسية آسيوية
- يزاول نشاط المتاجرة في نشاط الذهب والمجوهرات دون سجل أو ترخيص
- عمليات رصد وتحر للموقع لمدة ثلاثة أشهر من قبل مراقبي الوزارة
- المضبوطات شملت 7 كجم من الذهب تتجاوز قيمتها السوقية مليوني ريال
- استدعاء مالك المقر لسماع الأقوال وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة
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