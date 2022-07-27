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وأفاد بنك كوريا المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 0.7 % على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متسارعا من زيادة بنسبة 0.6 % في الربع الأول.وانتعش النمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3 % والحكومي بنسبة 1.1 %، وتوسع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني.
وتراجعت الصادرات بنسبة 3.1 % في الربع الثاني، مقارنة بزيادة قدرها 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول.
وتوقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 % هذا العام، وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.7 %.
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