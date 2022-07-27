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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول، مع انتعاش الإنفاق الخاص بسبب تخفيف قيود كورونا رغم انخفاض الصادرات.

وأفاد بنك كوريا المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 0.7 % على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متسارعا من زيادة بنسبة 0.6 % في الربع الأول.

وانتعش النمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3 % والحكومي بنسبة 1.1 %، وتوسع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتراجعت الصادرات بنسبة 3.1 % في الربع الثاني، مقارنة بزيادة قدرها 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول.

وتوقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 % هذا العام، وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.7 %.