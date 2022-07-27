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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة ينبع نظمت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لقاء تعريفيا عن برنامج تمهير وبرنامج دعم التوظيف. وتناول اللقاء الذي قدمه مدير فرع هدف بينبع فيصل عيد الرفاعي، شرحا مفصلا عن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهي» والموجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد وحملة البكالوريوس والدبلومات الفنية والصحية والإدارية. ويهدف البرنامج إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

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