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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير نفذت بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عددا من الجولات الرقابية على المحال التجارية والمستودعات في المنطقة. وأسفرت نتائج الجولة الرقابية عن ضبط مستودع مخالف بمحافظة خميس مشيط يعيد تصنيع وتدوير المراتب وتوزيعها على المحلات دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح فرع وزارة التجارة بالمنطقة أن المستودع يضم مصنعا يمارس الغش التجاري وإعادة تدوير المراتب من مخلفات الاسفنج التالف وإعادة تدويره وتغليفه وتسويقه للمستهلك بأنه منتج طبي عال الجودة، وباسم تجاري غير مسجل لدى الوزارة. وأوضح فرع وزارة التجارة بالمنطقة أن المستودع يضم مصنعا يمارس الغش التجاري وإعادة تدوير المراتب من مخلفات الاسفنج التالف وإعادة تدويره وتغليفه وتسويقه للمستهلك بأنه منتج طبي عال الجودة، وباسم تجاري غير مسجل لدى الوزارة. وحجزت الفرق الرقابية خلال الجولة ثلاثة أطنان من الاسفنج التالف و100 مرتبة معدة للبيع، و700 م من القماش و780 كيسا للتغليف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأغلقت المنشأة وحجزت جميع المنتجات المخالفة، وحررت المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق القائمين على المصنع.

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