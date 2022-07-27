شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم لإعادة تدوير النفايات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي ومدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي.وبموجب المذكرة يتولى «موان» مراجعة مبادرات مركز كفاءة المتعلقة بإدارة النفايات واعتمادها بعد دراسة مناسبتها ومواءمتها مع المخطط الاستراتيجي الشامل، مع تزويد «كفاءة» بقائمة المرخصين المعتمدين لديه لمزاولة أنشطة إدارة النفايات، فضلا عن مشاركة الضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة لأنشطة إدارة النفايات.
من جهته، يحث المركز السعودي لكفاءة الطاقة عند التعامل مع شركات إعادة التدوير المرخصة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات تلك الشركات على اتباع إجراءات المركز والجهات ذات العلاقة في استخدام المواد المعاد تدويرها والاستفادة منها قدر الإمكان، مع التنسيق والمواءمة حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة عند تنفيذ خطط وبرامج إدارة النفايات.
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم لإعادة تدوير النفايات الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.