مذكرة تفاهم لإعادة تدوير النفايات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)؛ بهدف التعاون والتشارك بين الطرفين لتحقيق أفضل الممارسات في تنفيذ برامج وخطط إدارة النفايات وإعادة تدوير النفايات الالكترونية الناتجة عنها، مع تأكيد الالتزام بالمتطلبات التشريعية بحسب التزامات كل طرف.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي ومدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي.

وبموجب المذكرة يتولى «موان» مراجعة مبادرات مركز كفاءة المتعلقة بإدارة النفايات واعتمادها بعد دراسة مناسبتها ومواءمتها مع المخطط الاستراتيجي الشامل، مع تزويد «كفاءة» بقائمة المرخصين المعتمدين لديه لمزاولة أنشطة إدارة النفايات، فضلا عن مشاركة الضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة لأنشطة إدارة النفايات.

من جهته، يحث المركز السعودي لكفاءة الطاقة عند التعامل مع شركات إعادة التدوير المرخصة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات تلك الشركات على اتباع إجراءات المركز والجهات ذات العلاقة في استخدام المواد المعاد تدويرها والاستفادة منها قدر الإمكان، مع التنسيق والمواءمة حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة عند تنفيذ خطط وبرامج إدارة النفايات.