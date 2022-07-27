شكرا لقرائتكم خبر 8 ملايين زيارة لخدمة المستشار العقاري حتى نهاية النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منصة وخدمة المستشار العقاري التابعة لصندوق التنمية العقارية، ما يزيد على 8 ملايين زيارة الكترونية منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2018م، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت الخدمة نحو 1.2 مليون توصية تمويلية لمستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

واستعرض الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، الإنجازات التي حققتها خدمة المستشار العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، مشيرا إلى إصدار نحو 139 ألف توصية تمويلية، يليها انضمام أكثر من 163 ألف مستفيد جديد، إضافة إلى 361 ألف زيارة، ثم تطرق إلى نمو التوصيات التمويلية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي من إجمالي التوصيات الصادرة في نهاية 2021م. وأكد حرص الصندوق العقاري لتسهيل رحلة تملك المسكن للمستفيدين الكترونيا، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% - بنهاية 2030م.

يذكر أن خدمة المستشار العقاري توفر الجهد والوقت على المستفيد، الذي يحصل 5 توصيات تمويلية وسكنية تتناسب مع حالته الائتمانية، ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمة عبر البوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقاري وتطبيق «سكني».

خدمة المستشار العقاري

8 ملايين زيارة الكترونية

1.5 مليون مستخدم

1.2 مليون توصية تمويلية