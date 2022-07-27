بدء التسجيل في برنامج بناء الكفاءات للجامعيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج «بناء الكفاءات» في نسخته الخامسة بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، لتدريب الكوادر الوطنية حديثي التخرج في بيئة عملية احترافية تمكنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعالة في سوق العمل بالمملكة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيـل حديثي التخرج مـن الجامعات السـعودية والعالمية عبر تطــوير مهاراتهم العلميــة والمهنية وإتاحة فرصـة التطبيـق العملـي لهم فـي بيئـة عمليـة متكاملــة؛ للمنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وبينت الهيئة أن البرنامج ينفذ من خلال أكاديمية الهيئة، التي تعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، ويطرح فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب من أبرزها: العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والبحوث

والاستشارات الزكوية، والتحليل والمخاطر، والتواصل المؤسسي والتوعية، والتقنية، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية، والشؤون الهندسية، وتيسير التجارة وتجربة العميل.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج، من أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة «وارتون» الأمريكية والتي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له ولأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، مع منح إجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

ويشترط البرنامج للالتحاق بمساراته التدريبية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة، بمعدّل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3.20 من 4) أو ما يعادلهما، وألا يزيد عمر خريج البكالوريوس عن 25 عاما بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج، والماجستير عن 27 عاما بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج، وأن يكون حائزا على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، كما يشترط البرنامج التفرغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعام كامل، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول. وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن التقديم على البرنامج عبر بوابة التوظيف في الموقع الرسمي للهيئة، حيث تبدأ أكاديمية الهيئة في استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج ابتداء من اليوم 27 يوليو حتى 18 أغسطس القادم، فيما تعلن النتائج في 8 سبتمبر، على أن يبدأ البرنامج التدريبي في 16 أكتوبر من العام الجاري.

برنامج بناء الكفاءات (النسخة الخامسة)

الهدف تأهيـل حديثي التخرج مـن الجامعات السـعودية والعالمية:







بدء التسجيل 27 يوليو 2022



انتهاء التسجيل 18 أغسطس 2022



إعلان النتائج 8 سبتمبر 2022



انطلاق البرنامج 16 أكتوبر 2022



شروط البرنامج:





المتقدم سعودي الجنسية



حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة



معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3.20 من 4) أو ما يعادلهما



عمر خريج البكالوريوس لا يزيد عن 25 عاما وعدم مضي أكثر من سنتين على التخرج



عمر خريج الماجستير لا يزيد عن 27 عاما وعدم مضي أكثر من سنة على التخرج



حائز على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية



التفرغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعام كامل



اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.



مسارات التدريب