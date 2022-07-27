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للمرة الرابعة.. «الفيدرالي الأمريكي» يرفع سعر الفائدة على الدولار

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أفاد موقع "مصراوي" بأن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قرر رفع سعر الفائدة على الدولار 0.75% للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

ويأتي هذا بعدما وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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