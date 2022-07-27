شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء صعود "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 1%.

كما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، يليه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، بينما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 444.7 مليون ورقة مالية بقيمة 817.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.28%، والعرب على 4.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3756 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.