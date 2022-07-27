وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.. تعرف على الأسعار الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق ‏البيض الي 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.

وأكد وزير التموين، في بيان، أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، مشيرا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن وزير ‏التموين قد تلقي تقريرا من الشركة القابضة ‏بتخفيض اسعار طبق البيض الي 62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.

‏وأضاف التقرير الوارد إليه أنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل ‏مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود في المكان.

وأكد ‏المتحدث الرسمي، أن ‏الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقاً لطلب المواطنين أيضاَ.‏