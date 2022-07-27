وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.. تعرف على الأسعار الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق البيض الي 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.
وأكد وزير التموين، في بيان، أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، مشيرا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن وزير التموين قد تلقي تقريرا من الشركة القابضة بتخفيض اسعار طبق البيض الي 62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.
وأضاف التقرير الوارد إليه أنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود في المكان.
وأكد المتحدث الرسمي، أن الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقاً لطلب المواطنين أيضاَ.