شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم المصرية البريطانية لتصنيع السيارات بـ3.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات بحجم تداول 18.8 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر بحجم تداول 21.3 ألف سهم بقيمة 2.13 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات بحجم 1.9 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.2 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون جنيه لعدد 54 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 444.7 مليون ورقة مالية بقيمة 817.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.28%، والعرب على 4.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3756 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.