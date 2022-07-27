شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. تراجع البورصة وارتفاع التبادل التجارى مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار الاقتصادية الساعات الماضية، والتى كان أبرزها تراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب عالمياً ومحليا هبوط محدود وسط ترقب في الأسواق لما يسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 987 جنيها للجرام إلي 985 جنيها في التداول الآن بتراجع جنيهين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها، سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام، سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها، سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها.

جمعية رجال الأعمال تعد دراسة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة فى الاقتصادعقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق نحو مستقبل أفضل» لمناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المستوى المحلي وكيفية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الراهنة. جمعية رجال الأعمال تعد دراسة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة فى الاقتصادعقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق نحو مستقبل أفضل» لمناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المستوى المحلي وكيفية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الراهنة. وحضر الندوة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، وريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمؤسسات المعنية بالقطاع. وفي كلمته قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دورًا كبيرًا في حل المشكلات الاقتصادية في أي دولة وعلى المستوى المحلي خاصةً في الأزمات المتعلقة بالإنتاج، بجانب دوره في تقليل الاستيراد وزيادة التصدير ورفع متوسط دخل الفرد. وشدد "الشافعي"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة أكبر ونمو أسرع لقدرته على مساعدة الاقتصاد المصري في الخروج من الأزمة الاقتصادية والظروف العالمية الحالية الصعبة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، وتراجع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التوظيف والتشغيل وزيادة أعداد الخريجين لسوق العمل سنوياً. وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تقدم كافة الرعاية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتزام دستوري لما نص عليه الدستور المصري، مضيفاً كما يوجد تنسيق وتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع في ظل بناء مصر الجديدة، ومقاومة الفكر الوظيفي التقليدي للتعامل مع القطاع خاصةً بالقرى والمحليات. وأضاف مرعي، أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في عهد الرئيس السيسي محفز وتمضي فيه الحكومة بخطى ثابتة، كما أن القطاع أصبح ممثل بشكل قوي داخل السلطة التشريعية من خلال لجنة خاصةً بالبرلمان وحوافز عديدة بقانون 152 لسنة 2020. وأوضح أن الحوافز الضريبية والالتزامات التي تقدمها الدولة وتوفير الأراضي مراقبة من البرلمان ويتم مراجعتها واعادة النظر فيها ومنها تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 15 و20 جنيه للمتر في نحو 13 مجمع صناعي ومدد حق الانتفاع تصل إلى 20 و25 عامًا بجانب تيسيرات هيئة التنمية الصناعية وإصدار رخص مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع للمباني المخالفة فضلاً عن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية بجانب الحوافز الضريبية واعفاءات رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها.

ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان 2021 إلى 1.5مليار دولار

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أوكا هيروشي، سفير اليابان والمفوض الجديد لليابان في مصر لتعزيز سبل التعاون بين الدولتين، بحضور السيد أوادا أيومو، سكرتير ثان القسم الاقتصادي بسفارة اليابان، د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء رحبت هالة السعيد بالسفير الياباني خلال زيارته الأولى للوزارة، قما قدمت التعازي لوفاة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الأسبق، وأعربت عن تقديرها للعلاقات المصرية اليابانية القائمة على أسس متينة وشراكة متنامية ومتعمقة، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2021 إلى 1.5 مليار دولار بزيادة بلغت 13٪.

وتابعت السعيد أن العام الماضي شهد تسجيل الصادرات المصرية إلى اليابان 327 مليون دولار بزيادة حوالي 7٪ عن عام 2020، مشيرة إلى الدعم الذي قدمته اليابان لمصر في العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحتية والنقل، لافتة إلى إنشاء خط 4 في مترو القاهرة ومطار برج العرب، إلى جانب الدعم المقدم في إنشاء المتحف المصري الكبير، وأعربت السعيد عن التقدم الذي أحرزته دولة اليابان في مختلف المجالات وخاصة التنمية الاقتصادية، وإجراءات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأزمات والتحديات العالمية الحالية.