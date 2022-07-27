شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الأربعاء .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر سبتمبر 104.54دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 95.29دولار للبرميل ،كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 108.32لشهر يوليو 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق المحلى الأمريكى 5.056دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق المحلى الأمريكى 5.365 دولار للجالون.