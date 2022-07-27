شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو تعاملات بورصات الخليج بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.74% رابحًا 87.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12052.18 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.40% رابحًا 13.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3260.53 نقطة، يليه مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.27% رابحًا 20.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7742.60 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.74% رابحًا 87.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12052.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% رابحًا 32.09 نقطة ليغلق عند مستوى 20823.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.11%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.10%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.13%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، فيما تراجعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والإعلام والترفيه، والتأمين، والصناديق العقارية المتداولة، والسلع الرأسمالية، والرعاية الصحية بنسبة 0.95%، 0.79%، 0.44%، 0.39%، 0.24%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 91 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 10%، ثم سهم "شمس" بنسبة 5.75%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 5.37%، وتراجع 107 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.52%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 492.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% رابحًا 13.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3260.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 61.9 مليون سهم محققة ما قيمته 143.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3042 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.54%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات، والمرافق العامة، 1.26%، 1.2%، 0.96%، 0.39%، على التوالي.

وقفز 15 سهمًا على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.59%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.11%، وتراجع 17 سهمًا شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.2 مليون ورقة بقيمة 27.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحًا 20.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7742.60 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحًا 24.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8638.90 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحًا 12.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5876.80 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.76% رابحًا 46.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6169.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 289 مليون سهم بقيمة 71.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.36%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والطاقة، والمواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.58%، 0.47%، 0.31%، 0.05%، على التوالي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% رابحًا 7.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1904.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 520 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 35.09% مدفوعًا بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة، بنك البحرين الوطني بنسبة 11.9%، 2.08%، 1.01%، 0.65%، 0.01%، على التوالي، الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.64%،

وصعدت أسهم شركة ناس، مجموعة فنادق الخليج، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 10.71%، 1.43%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية، والصناعات بنسبة 19%، 13.82%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.208% رابحًا 19.87 نقطة ليغلق عند مستوى 9557.38 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.912 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 158.7 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 7819 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.82%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والمواد الأساسية بنسبة 0.31%، 0.27%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.47%.

وارتفع 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 12.14%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 7.65%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 6.67%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.25%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.09%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 345.9 مليون درهم.