شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة كبيرة تقدمها التقنية للاستشارات الاقتصادية وجولدن فيرو بتوريد وتشغيل خطوط إنتاج أوروبية لشركة قنديل للصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امتدادا للتعاون المثمر بين شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية وشركة جولدن فيرو مع مجموعه مصانع قنديل للصلب لعمل مشاريع جديده فى مجال تصنيع وتشكيل المعادن تم عمل دراسات جدوى لمشاريع متعددة وتم توريد ثلاث خطوط إنتاج من خلال شركتي التقنية للاستشارات الاقتصادية وشركة جولدن فيرو مع كبرى الشركات الإيطالية.

وأشار السيد احمد عبداللطيف الشريف الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية بأن الشراكة مع المهندس احمد عزيز الرئيس التنفيذي لشركة جولدن فيرو في مجالات عمل دراسات الجدوى وتنفيذها وتسليم المصانع علي التشغيل أتت بثمارها وحققت النتائج المرجوة منها وليست هذه الشراكة ليست الأولي بين الشركتين وأن التعاون ممتد فيما بينهم

وأشار المهندس احمد مختار مدير مجموعة قنديل للصلب الي انه تم الاستعانة بخدمات شركتي التقنية وجولدن فير وذلك للتعاقد لتوريد خط مولتيبلانكج جديد من شركة فيمى الإيطالية علي أن يصل الى مصانع قنديل للصلب بنهاية العام الحالي لتبدأ أعمال تركيبه و تشغيله على أن يكون فى الخدمة بنهاية مارس 2023

كما أشار الي انه تم شراء خط تشريح مستعمل وتم تجديده بالكامل بإحدى المصانع بإيطاليا وسيتم توريده وتركيبه أيضا بنهاية عام 2022 .

كما تم توريد خط مستعمل مولتيبلانكج وجاري تركيبه حاليا بمصانعهم بمدينة العبور ليكون بالخدمة بحلول شهر سبتمبر من العام القادم باستثمارات بالإضافة الى انه جاري البحث و التعاقد على خطوط أخرى.

وأشاد سيادته بالدور الذي قامت به شركتي التقنية وجولدن فيرو في اصطحاب فريق من كبيري مهندسين مجموعه شركات قنديل لزيارات مواقع شركات عالميه فى نفس المجال لتبادل خبرات و معاينة خطوط إنتاج .

وتقدم شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة ودراسات التطوير والتوسعة للمشروعات القائمة.

كما تقدم الشركة خدمات إعادة الهيكلة الإدارية و التنظيمية للشركات والمصانع التي تعاني من مشكلات إدارية وتنظيمية.

كما تعتمد شركة التقنية بالشراكة مع شركة جولدن فيرو علي علاقاتها مع كبري الشركات الإيطالية لتوفير خطوط إنتاج ذات جودة عالية وأسعار منافسة وضمان أوروبي مع فريق متخصص من المهندسين والخبراء لتدريب العاملين علي خطوط الإنتاج.



السيد أحمد عبد اللطيف الشريف الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية



السيد احمد عزيز الرئيس التنفيذي لشركة جولدن فيرو