الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 105.00دولار لبرنت و95.80 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 105دولارات للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 95.80 دولار للبرميل.

 

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطي الاستراتيجي، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

 

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.

 

وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985، وفق ما نقلته "رويترز".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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