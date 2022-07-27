البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 9382 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1716 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11514 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3793 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2719 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 027% ليصل إلى مستوى 3506 نقطة.

وأعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم regional investment holding عدد 4.02 مليون سهم بسعر 0.196 جنيه بقيمة إجمالية 787.9 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم بعد التنفيذ من 15.32% إلى 14.173%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) شراء الأولى 610 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.36%، والثانية مليون سهم، والثالثة 750 ألف سهم بنسبة 0.034% من رأسمال الشركة، والرابعة 355 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 3.3 مليون سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.142%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، راية القابضة للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 135 ألف سهم، 80 ألف سهم، 4.02 مليون سهم، 4320 سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 170 ألف سهم، 25.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 140 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، 244 ألف سهم، 166 ألف سهم، 500 ألف سهم، 690 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 33.5 ألف سهم، 130 ألف سهم، 902.6 ألف سهم، 10.2 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بلغت 6.67 مليار جنيه بزيادة 77% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت إلغاء المبيعات 10% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، ووصلت المتحصلات النقدية 2.96 مليار جنيه، وتم تسليم 464 وحدة بمشروعات الشركة في مواعيدها التعاقدية، وبلغت إيرادات النشاط 2.73 مليار جنيه بنمو 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة سوديك، مجمل ربح بلغ 941 مليون جنيه بنمو 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبهامش مجمل ربح 34%، وسجلت أرباح التشغيل 387 مليون جنيه بزيادة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهامش أرباح تشغيل 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة وصل إلى 292 مليون جنيه بنمو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلنت الشركة العربية للخزف "سيراميكا ريماس"، تحقيق إجمالي إيرادات نشاط من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2022 بقيمة 427.9 مليون جنيه مقابل 421.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 15.8 مليون جنيه مقارنة مع 37.4 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تحقيق مبيعات خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2022 بقيمة 1.8 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 180.8 مليون جنيه مقارنة مع 144 مليون جنيه.

ومن جهة أخرى قالت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، إن خطة هيكلة الشركة تتضمن إعادة هيكلة وفصل بعض الإدارات داخل الشركة تمهيدًا لنقلها لشركات تابعة، وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة تابعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لنشاط تخزين السيارات للمعاقين باسم "إيجيترانس لحلو السيارات"، وجاري العمل على إنشاء شركة تابعة جديدة استعدادًا لنقل الأنشطة اللوجستية الرئيسية للشركة إليها مثل النقل البحري والجوي والتخليص الجمركي.

في سياق آخر قال بنك البركة، إنه تم تحويل ترخيص مجموعة البركة المصرفية (المستثمر الرئيسي بالبنك) من مصرف جملة إسلامي إلى شركة استثمار من الفئة (أ) مطابقة للقواعد الإسلامية، وذلك بصدور الرخصة الجديدة من مصرف البحرين المركزي وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، وعليه تم تغيير اسم المجموعة ليصبح مجموعة البركة.