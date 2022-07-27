الاقتصاد

تعرف على أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه بلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.

 

مع استمرار تراجع أسعار البصل فى الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه فى الكيلو بسوق الجملة 

 

وأضاف فى تصريحات له، أن الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدى 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها. 

 

وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدى، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومى 3 إلى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامى 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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