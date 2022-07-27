شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: ارتفاع حجم المشروعات خارج مصر ينعش شركات المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى بعض شركات المقاولات العامة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من بعض التحديات التي تحول دون انطلاق تلك الشركات وسط مساعى لانتشالها من تلك التحديات بالحصول على حجم عمل كبير ، خاصة في مشروعات حياة كريمة وفى مشروعات خارج مصر تعرف عليها في 7 معلومات .

1 – تحرص القابضة للتشييد على دعم شركاتها المتعثرة ماليا ؛لدفع الرواتب وتنفيذ مشروعات جديدة.

2- تعانى تلك الشركات من زيادة عدد العاملين وارتفاع فاتورة الرواتب الشهرية مقارنة بالمعدلات الاقتصادية.

3 – تأمل القابضة في تنفيذ خطة هيكلة للعمالة في الشركات ودفع تعويضات للعاملين .

4 – تتضمن خطة الانقاذ الحصول على مشروعات كبيرة خارج مصر لرفع حجم العمل .

5 – تتضمن خطة الانقاذ الحصول على مشروعات في حياة كريمة داخل مصر .

6 – تعانى الشركات من ضعف السيولة ،وعدم القدرة على توفيرها لتنفيذ العمليات .

7 – تلجأ القابضة لإدخال الشركات في مجال الاستثمار العقارى وبيع أصول لتوفير السيولة.