شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن خطة الدولة لتطوير محالج القطن بتكنولوجيا أمريكية هندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة قطاع الأعمال العام في قطع شوطا كبيرا في تطوير محالج القطن الجديدة التى تمثل ركيزة هامة للارتقاء بجودة الاقطان لا سيما التي يتم تصديرها او تسويقها محليا مع الحفاظ على البذرة بشكل اساسى، وتسعى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، لسرعة استكمال منظومة المحالج الجديدة، بتكنولوجيا أمريكية هندية؛ لاستيعاب كميات القطن الموسم الجديد .

1- تنتج المحالج أقطان عالية الجودة والنظافة خالية تماما من الملوثات والشوائب حيث تعمل المحالج آليًا دون تدخل يدوي.

2 – توفر مكانية تتبع الأقطان من خلال الباركود، لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية.

3 - يضم المحلج معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة

4 – تم إضافة نشاط جديد وهو معصرة للبذور الناتجة من حليج الأقطان بغرض تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإنتاج زيت بذرة القطن والعلف المخصص للماشية.

5 - اول محلج تم تدشينه وتشغيله محلج الفيوم المطور بتكلفة 250 مليون جنيه.

6 - جار تدشين 3 محالج جديدة ، يتضمن كل محلج معصرة لزيت بذرة القطن ومعمل للتحكيم .

7 - جار التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب الماكينات الحديثة بتكلفة 124.8 مليون جنيه.

8 - جار تجهيز محلج كفر الزيات المطور للتشغيل التجريبي بعد اكتمال غالبية المشروعات به بتكلفة استثمارية 123.3 مليون جنيه.

9 - محلج كفر الدوار حاليا تم تركيب الماكينات ويجري العمل بالمشروعات التكميلية بتكلفة استثمارية حوالي 132 مليون جنيه.

10 - مشروع تطوير المحالج يشمل إقامة (6) محالج تعمل بأحدث التقنيات في مجال الحليج لتواكب مشروع لتطوير قطاع الغزل والنسيج.

يشار انه سيتم تدشين5 محالج في الوجه البحري (الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار – المحلة - دمنهور)، ومحلج واحد في الوجه القبلي هو محلج الفيوم المطور.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد 5 طن/ ساعة بإجمالي 200 ألف طن (حوالي 4 ملايين قنطار) ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة.