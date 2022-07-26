شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط الخدمات التعليمية والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، أعقبه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وصعد قطاعي مواد البناء، والعقارات بنسبة 1%، وقفز قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%.

كما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية الأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.5%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، وأخيرًا السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.762 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 610.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.12 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.4%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.34%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 31.3 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 9350 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11493 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.