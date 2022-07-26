شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 26-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.762 مليار جنيه.





إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة، اودن للاستثمارات المالية، البدر للبلاستيك.





البورصة تربح 5.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.762 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 610.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.12 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.4%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.34%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 31.3 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 9350 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11493 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.





أسهم خزينةأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) شراء الأولى 615 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.34%، والثانية 2 مليون سهم، والثالثة 750 ألف سهم بنسبة 0.034% من رأسمال الشركة، والرابعة 225 ألف سهم، والخامسة 620 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 2.98 مليون سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.9145%.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العربية لإدارة وتطوير الأصول، سبيد ميديكال، 30.4 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة مستشفى كليوباترا، 367 ألف سهم، 100 ألف سهم، 191 ألف سهم، 820 ألف سهم، 800 ألف سهم، 92 ألف سهم، 199.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 105 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 5.85 مليون سهم، على التوالي.





مطاحن الإسكندرية أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، تحقيق صافي ربح بلغ 35.775 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2021 إلى يونيو عام 2022 مقارنة بقيمة 18.117 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بنحو 17.658 مليون جنيه بمعدل تغير بلغ نحو 97.5%، مشيرة إلى أن زيادة الإيرادات جاءت من زيادة الكميات المطحونة من الأقماح بمقدار 35.3 ألف طن مقارنة بالعام السابق نتيجة قيام الشركة بشحن كمية 24.6 ألف طن دقيق 82% للشركات الشقيقة مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونةـ وزيادة تكلفة الطحن إلى 550 جنيه للطن، وتضمن الإيرادات المتنوعة مبلغ 1.9 مليون جنيه قيمة مبيعات مخلفات.





الإسماعيلية الجديدة قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قررت تأجيل نظر النزاع مع محافظة الإسماعيلية بشأن قطعة الأرض المشهرة برقم 683 لسنة 1990 الإسماعيلية إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس المقبل.





أوراسكوم الماليةأعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال نجيب ساويرس، موافقة مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين على الاستجابة لعرض الشراء الإجباري من شركة شيميرا للاستثمار أو من خلال أي من شركاتها التابعة للاستحواذ على أسهم شركة بلتون المالية القابضة مقابل سعر العرض 1.485 جنيه للسهم الواحد، وذلك ببيع كل أو بعض الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم المالية القابضة في شركة بلتون المالية القابضة وعددها 259.1 مليون سهم، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

كما أعلنت الشركة، إصدار أوامر بيع أوراق مالية مقيدة بالبورصة لكامل الأسهم المملوكة لها في شركة بلتون المالية القابضة وعددها 259.1 مليون سهم تمثل 55.908% من كامل أسهم بلتون.