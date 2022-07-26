الصندوق الصناعي رئيسا مشاركا لنادي المستثمرين طويلي الأجل الدولي لعامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نادي المستثمرين طويلي الأجل الدولي «D20/LTIC»، فترة الرئاسة المُشاركة لصندوق التنمية الصناعية السعودية للنادي لمدة عامين، وذلك بعد اتفاق أعضاء النادي بالإجماع خلال اجتماع مجلس الإدارة على هامش فعاليات قمة العشرين التي انعقدت خلال الشهر الحالي في مدينة بالي بإندونيسيا.

وقد انضم الصندوق الصناعي للنادي ممثلا للمملكة في أواخر 2019، حيث جرى بعد انضمامه رسميا ترشيح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل رئيسا مشاركا للنادي في 2020م لمدة عامين، ليرأس النادي كرئيس مشارك مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويرنر هوير.

ويهدف نادي المستثمرين طويلي الأجل إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية حول العالم، وذلك من خلال مناقشة المواضيع التي تعنى بالاستثمارات التنموية طويلة الأجل، مثل الاستثمارات في البنى التحتية والطاقة البديلة وغيرها.

وتأسس نادي المستثمرين طويلي الأجل «D20/LTIC» عام 2009، وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأعضاء مجتمعة أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي، حيث يضم 25 عضوا من المؤسسات المالية الرئيسة والبنوك التنموية من مختلف دول العالم، من أبرزها: بنك الاستثمار الأوروبي، البنك التنموي الألماني، صندوق الودائع والقروض الإيطالي وبنك التنمية الياباني، يمثلون الاقتصادات العالمية الكبرى في دول مجموعة العشرين.

نادي المستثمرين طويلي الأجل







تأسس عام 2009



يضم 25 عضوا



رؤوس أموال البنوك الأعضاء 5 تريليونات دولار



الصندوق الصناعي انضم أواخر 2019



ترشح رئيسا مشاركا للنادي في 2020 لمدة عامين



تمديد الرئاسة المشاركة لصندوق في 2022 لمدة عامين



أبرز الأعضاء: