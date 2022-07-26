رصد 291 مخالفة غذائية ودوائية خلال 4677 زيارة في يونيو

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وأوضحت الهيئة أنها نفذت 2445 زيارة لمنشآت غذائية و280 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و1535 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 11 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب عدم سلامة المنتج، كما أوقفت 5 خطوط إنتاج، وخالفت 4 منشآت لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافة إلى إتلاف 8488 عبوة.ونفذت «الغذاء والدواء» 1248 جولة رصد وتقص للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الالكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات.
وبينت أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ التي تتواجد فيها الهيئة بلغت خلال يونيو 26,888 إرسالية لـ 99,390 منتجا، 6427 من تلك الإرساليات فسحت بمعاينة و334 إرسالية رفضت، فيما جرى فسح 20,127 إرسالية من دون معاينة (فسح مبني على المخاطر).
وتنفذ الهيئة حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
جولات الغذاء والدواء خلال يونيو 2022
تنفيذ 4677 زيارة
رصد 291 مخالفة
تفاصيل الزيارات
2445 زيارة لمنشآت غذائية
280 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف
1535 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية
نتائج الزيارات:
إغلاق11 منشأة
إيقاف 5 خطوط إنتاج
مخالفة 4 منشآت
إتلاف 8488 عبوة
إرساليات واردة عبر المنافذ:
الإجمالي 26.888 إرسالية
6.427إرسالية فسحت بمعاينة
334 إرسالية رفضت
20.127إرسالية تم فسحها دون معاينة
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