رصد 291 مخالفة غذائية ودوائية خلال 4677 زيارة في يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 291 مخالفة في المنشآت الخاضعة لإشرافها، خلال 4677 زيارة تفتيشية نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال يونيو العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 2445 زيارة لمنشآت غذائية و280 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و1535 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 11 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب عدم سلامة المنتج، كما أوقفت 5 خطوط إنتاج، وخالفت 4 منشآت لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافة إلى إتلاف 8488 عبوة.

ونفذت «الغذاء والدواء» 1248 جولة رصد وتقص للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الالكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات.

وبينت أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ التي تتواجد فيها الهيئة بلغت خلال يونيو 26,888 إرسالية لـ 99,390 منتجا، 6427 من تلك الإرساليات فسحت بمعاينة و334 إرسالية رفضت، فيما جرى فسح 20,127 إرسالية من دون معاينة (فسح مبني على المخاطر).

وتنفذ الهيئة حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

جولات الغذاء والدواء خلال يونيو 2022

تنفيذ 4677 زيارة

رصد 291 مخالفة

تفاصيل الزيارات

2445 زيارة لمنشآت غذائية

280 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف

1535 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية

نتائج الزيارات:

إغلاق11 منشأة

إيقاف 5 خطوط إنتاج

مخالفة 4 منشآت

إتلاف 8488 عبوة

إرساليات واردة عبر المنافذ:

الإجمالي 26.888 إرسالية

6.427إرسالية فسحت بمعاينة

334 إرسالية رفضت

20.127إرسالية تم فسحها دون معاينة