37 % زيادة الوحدات السكنية الجديدة بالرياض في يونيو

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وبين التقرير أن متوسط عدد الوحدات السكنية الجديدة في مدينة الرياض خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 5163 وحدة سكنية شهريا، حيث ارتفع عدد الوحدات الجديدة بنهاية النصف الأول من هذا العام بمعدل 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021.وأوضح التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض عام 2021 بلغت 61,314 وحدة سكنية بزيادة تقدر نسبتها 9% عن 2020، حيث حقق المؤشر أفضل أداء له في ديسمبر من 2021، والذي بلغ عدد الوحدات الجديدة فيه 6681 وحدة سكنية.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن من قبل الأسر السعودية، عبر إتاحة المزيد من الخيارات والحلول السكنية عبر برنامج «سكني»، وتسهيل حصول المواطنين على الوحدات التي تلائمهم ودعم القروض العقارية، والاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، والعديد من الخدمات التي تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق مستهدفات برامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض
شهر يونيو 2022
- العدد 4826 وحدة سكنية
- نسبة الزيادة 37%
النصف الأول 2022
- العدد 30,978 وحدة سكنية
- نسبة الزيادة 8%
عام 2021
- العدد 61,314 وحدة سكنية
- نسبة الزيادة 9%
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