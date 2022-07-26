37 % زيادة الوحدات السكنية الجديدة بالرياض في يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض لشهر يونيو من هذا العام 4826 وحدة سكنية، مرتفعة بما نسبته 37% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتعلق بمؤشر نهاية البناء للمعروض السكني الجديد.

وبين التقرير أن متوسط عدد الوحدات السكنية الجديدة في مدينة الرياض خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 5163 وحدة سكنية شهريا، حيث ارتفع عدد الوحدات الجديدة بنهاية النصف الأول من هذا العام بمعدل 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021.

وأوضح التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض عام 2021 بلغت 61,314 وحدة سكنية بزيادة تقدر نسبتها 9% عن 2020، حيث حقق المؤشر أفضل أداء له في ديسمبر من 2021، والذي بلغ عدد الوحدات الجديدة فيه 6681 وحدة سكنية.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن من قبل الأسر السعودية، عبر إتاحة المزيد من الخيارات والحلول السكنية عبر برنامج «سكني»، وتسهيل حصول المواطنين على الوحدات التي تلائمهم ودعم القروض العقارية، والاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، والعديد من الخدمات التي تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق مستهدفات برامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض

شهر يونيو 2022







العدد 4826 وحدة سكنية



نسبة الزيادة 37%



النصف الأول 2022





العدد 30,978 وحدة سكنية



نسبة الزيادة 8%



عام 2021