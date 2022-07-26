تدشين منجم ومصنع جبل قيان للذهب بنجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، منجم ومصنع جبل قيان للذهب ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة منجم المصانع الكبرى للتعدين «آماك» للزنك والنحاس بتكلفة 600 مليون ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين آماك المهندس يحيى الشنقيطي، أن مشروعات الشركة بمحافظة ثار تحتوي على احتياطي بأكثر من 8.2 ملايين طن من خام النحاس والزنك و4 ملايين طن احتياطي من خام الذهب في منجم قيان، وبلغ الإنتاج من مركزات النحاس حوالي 215 ألف طن ومن مركزات الزنك حوالي 298 ألف طن ومن الذهب حوالي 24 ألف أونصة من منجم ومصنع المصانع خلال السنوات العشر الماضية من الإنتاج، وتم تطوير أكثر من 40 كلم2 تحت الأرض، مشيرا إلى أن توسعة منجم المصانع ستزيد من إنتاج النحاس بنسبة 40% والزنك إلى 80% في العام القادم بمشيئة الله.

وأوضح الشنقيطي أن الشركة ركزت على تدريب الكفاءات البشرية حيث تم ابتعاث 30 من خريجي الثانوية العامة من محافظتي ثار وحبونا للتدريب في المعهد السعودي التقني للتعدين وبلغ عدد السعوديين 200 موظف بنسبة 37% من العمالة وتسعى الشركة إلى زيادتها في كل عام.

ولفت إلى أن الشركة لا يقتصر اهتمامها على الموارد البشرية بل تهدف إلى المحافظة على البيئة وسلامة العاملين وتطوير السوق المحلية التجارية، حيث بلغت المشتريات المحلية من السوق السعودي 177 مليون ريال منها 44 مليون ريال في منطقة نجران.

وشاهد أمير منطقة نجران عرضا مرئيا لنشاط الشركة واطلع على المجسم المنحوت. كما اطلع على 5 عروض مختصرة على الشاشة الذكية قدمها مهندسون سعوديون من أقسام الشركة شرحوا خلالها مراحل الإنتاج.

وقال الأمير جلوي بن عبدالعزيز إن الله حبا المملكة بنعم وثروات عظيمة تستوجب الشكر لله عز وجل أولا ثم لقيادة هذا الوطن التي جعلت المواطن في مقدمة اهتمامها، مضيفا أن مشروعات التعدين تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030، معبرا عن سعادته لتمكين الشباب السعودي من العمل في مشروعات الشركة.

المشاريع

تدشين منجم ومصنع قيان للذهب

وضع حجر أساس توسعة منجم المصانع للنحاس والزنك

الاحتياطي

4 ملايين طن احتياطي من خام الذهب

8.2 ملايين طن من خام النحاس والزنك

الإنتاج خلال 10 سنوات:

24 ألف أونصة من الذهب

215 ألف طن من مركزات النحاس

298 ألف طن من مركزات الزنك

مميزات توسعة منجم المصانع

زيادة إنتاج النحاس 40%

زيادة إنتاج الزنك 80%

التوطين:

