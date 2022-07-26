وزير المالية

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واستعرض المجلس في اجتماعه أمس الأول، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم حيالها، ومنها تعيين عبدالعزيز بن عبدالله المطلق نائبا للأمين العام للهيئة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» محمد الجدعان، رأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ36.واستعرض المجلس في اجتماعه أمس الأول، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم حيالها، ومنها تعيين عبدالعزيز بن عبدالله المطلق نائبا للأمين العام للهيئة.

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