393 مليون ريال

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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق، كما أكدت أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأسر أشد حاجة للسكن، أسر المطلقات، أسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إجمالي الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي، منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة خلال موسم الحج أكثر من 4.4 ملايين ريال.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق، كما أكدت أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأسر أشد حاجة للسكن، أسر المطلقات، أسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.

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