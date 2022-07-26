شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى اليوم الثلاثاء .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر سبتمبر 107.20 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 98.76 دولار للبرميل ،كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 108.32لشهر يوليو 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق المحلى الأمريكى 5.081دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق المحلى الأمريكى 5.386 دولار للجالون.