وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27- 7 - 2022 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، نظراً لوجود اعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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