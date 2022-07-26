شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 210 موافقات لإصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بقيمة 11.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مايو الماضي، وبلغت 210 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 11.2 مليار جنيه، مقارنة بـ207 موافقة خلال شهر مايو من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 6.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 1.4%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 70.7%.

ووزعت الموافقات بين 122 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2022 مقابل 118 موافقة بقيمة 899.6 مليون جنيه خلال شهر يونيو لعام 2021 بنسبة نمو 3.4% في عدد الموافقات، و203.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 87 موافقة بقيمة 6.9 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2022 مقارنة مع 88 موافقة بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2021 بنسبة انخفاض 1.1% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 43.1% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مايو عام 2022 بلغت 1296 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 68.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1268 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 82.2 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 2.2%، وانخفاضًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 16.3%.

ووزعت الموافقات بين 764 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 12 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2022 مقابل 753 موافقة، بقيمة 19.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة نمو 1.5% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 38% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 526 موافقة بقيمة 52.3 مليار جنيه مقارنة مع 510 موافقة بقيمة 58.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 3.1% في عدد الموافقات وانخفاضًا 11.2% بقيمة التأسيس.