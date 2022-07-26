شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء هبوط "أبو ظبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.438% ليغلق عند مستوى 9537.51 نقطة.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.76% رابحًا 89.99 نقطة ليغلق عند مستوى 11964.21 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.17% خاسرًا 247.03 نقطة ليغلق عند مستوى 20791.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.3 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.63%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.74%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.67%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والأدوية بنسبة 0.37%، فيما تراجعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والسلع طويلة الأجل، والصناديق والعقارية المتداولة، والنقل، والاتصالات بنسبة 0.82%، 0.79%، 0.35%، 0.25%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 10%، ثم سهم "شمس" بنسبة 5.75%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 5.37%، وتراجع 93 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.52%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 492.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.35% رابحًا 11.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3247.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 69 مليون سهم محققة ما قيمته 132.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3650 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.40%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.27%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.05%، وتراجعت 10 أسهم تعاونية الاتحاد بنسبة 2.38%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.9 مليون ورقة بقيمة 22.8 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% رابحًا 21.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7721.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحًا 42.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8614.50 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسرًا 27.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5864.19 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحًا 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6123.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 283.3 مليون سهم بقيمة 70.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والعقار بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاعات التأمين، والصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.17%، 0.14%، 0.13%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاتصالات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، 0.62%، على التوالي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.41% رابحًا 7.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1896.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 482.9 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 64.75% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.09%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 24.12% مدفوعًا بصعود أسهم بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.16%، 0.51%، 0.35%، على التوالي، وصعد سهم شركة إنوفست بنسبة 10%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.438% خاسرًا 80.23 نقطة ليغلق عند مستوى 9537.51 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.913 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 159.6 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 8425 صفقة.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوادتل" بنسبة 9.66%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 2.78%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 1.72%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة جي أف إتش المالية" بنسبة 5.31%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 3.16%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 380.6 مليون درهم.