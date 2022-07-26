شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير بمركز سمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي يجريها الوزيران بالمحافظة ، كما تفقد الوزيران والمحافظ كنيسة السيدة العذراء مريم عقب إنهاء أعمال الترميم والتطوير بها.

وجاء ذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة و الآثار و الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط وعدد من القساوسة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن سعادته بافتتاح نقطة جديدة من نقاط مسار العائلة المقدسة اليوم، بالمحافظة الرابعة وذلك بعد ما يقرب من شهرين منذ إفتتاح نقطة أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة في أواخر شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لرحلة العائلة المقدسة حيث أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار على اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية.

كما تولى وزارة السياحة والآثار اهتماما سياحيًا وأثرياً كبيرا له، حيث يقوم المجلس الأعلى للاثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة علي هذا المسار بالإضافة إلى قيام الوزارة بتطوير الخدمات السياحية حول هذه المناطق ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري لتأهيل كافة نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات واللوحات الإرشادية وتوفير فنادق محيطة، حيث أوشك علي الإنتهاء من خطة تطوير شاملة لعدد من المواقع بالمحافظات الثمانية التي تحتوي على نقاط مسار العائلة المقدسة، معربا عن حرصه الدائم علي زيارة نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة مستمرة ومتابعة تطور مستجدات الأعمال بها.

وأشار الدكتور خالد العناني، إلى أن مسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميا ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتقديم مبلغ 7,50 مليون جنيه كمساهمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بنقاط مسار العائلة المقدسة في جبل الطير بالمنيا، حيث تم عمل مجموعة من المظلات ومقاعد الجلوس و لوحات إرشادية وتعريفية للمكان و تمهيد الطرق المؤدية للدير وتحديد مسارات الزيارة مع مراعاة تعدد الطرق المستخدمة للوصول إلى الموقع، بالإضافة إلى أعمال التنسيق العام للموقع ورفع كفاءته وحرم الكنيسة وضبط مناسيبه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة وصول سياحي عبارة عن مبني دورين مزود بخدمات سياحية من قاعة لعرض مجموعة من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتميز به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى كافتيريا، فضلا عن الإنتهاء من أعمال الترميم الإنشائي من حيث تأمين العناصر المعمارية والأثرية والترميم الدقيق.



اعمال تطوير كنسية العذراء



كنيسة العذراء



منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط

وأضاف وزير السياحة والآثار أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يأتى في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضارى المصرى الفريد للأجيال القادمة والبشرية. ويعمل المشروع علي تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، لاسيما المجتمعات الفقيرة في منطقتي الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية تضاف إلى المواقع الأثرية و السياحية وإتاحتها لذوي الهمم، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، الأمر الذي يساهم في إثراء المنتج السياحى المصرى، ويعمل في الوقت ذاته على القضاء على موسمية السياحة حيث أن نقاط المسار يمكن زيارتها على مدار العام لكونه منتج روحاني في المقام الأول لا يقتصر على شريحة معينة من السائحين أو الزائرين، مما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، وبالتالي زيادة العائد من النشاط السياحي على المجتمعات المحلية، بالإضافة إلي تعزيز مكانة مصر عالمياً كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات وإبراز صورتها الحقيقية وممتلكاتها الإنسانية.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن نقطة المسار التي تم افتتحها اليوم تعد واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة حيث مكثت بها العائلة المقدسة مدة ثلاثة أيام فى إحدى المغارات التي شيدت عليها هذه الكنيسة فى القرن الرابع الميلادى.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هذا الافتتاح اليوم لنقطة المسار بدير جبل الطير تأتى تتويجاً للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المسار فى كل من سمنود وتل بسطا بالشرقية وكنيسة العذراء بسخا فى كفر الشيخ وأديرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وستتوالى فى الأسابيع القادمة افتتاح باقى نقاط المسار لنعلن للعالم جاهزيتنا لاستقبال وفود الحجاج والسياح من جميع بقاع الأرض للتبرك من هذه الأماكن المقدسة .

وأعلن وزير التنمية المحلية أن محافظات مصر الثمانية المعنية بتأهيل خط مسار العائلة المقدسة قد استكملت أعمالها على كافة النقاط الخمس والعشرين في منظومة من الجهد والتعاون المثمر الذي تم بالتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والعاملين في الوزارتين ، لافتاً إلى أن المحافظات الثمانية قامت باستكمال كافة بنود تطوير خط المسار لنقدم لمصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار ، واعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى متابعة اللجنة العليا المشكلة لمتابعة هذا المشروع والتي تضم وزارة التنمية المحلية ومشاركة وزارة السياحة والآثار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب وبالتعاون الكامل مع الكنيسة القبطية وبرعاية كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأباء الكهنة في كافة ربوع محافظات مصر التي شملها المشروع، مشيراً إلى أنه كانت هناك متابعة جادة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار لأعمال التطوير لنقاط المشروع بالإضافة إلى جهود السادة المحافظين وكذلك بدعم ومساندة من اللجنة العليا المشرفة علي استكمال تطوير خط المسار، لتضع مشروع التطوير هذا أمام العالم كواحدة من أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية، والتي ستكون لها أكبر الأثر في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية استفادة من وجود هذا الإرث التاريخى والانساني في محافظات مصر المختلفة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن أعمال التطوير لمنطقة المسار المؤدى إلى دير جبل الطير تضمنت تمهيد للطرق بطول كيلو متر وترميم صحن الكنيسة الآثرية الذى قامت به وزارة السياحة والآثار وأعمال تطوير ساحة ومدخل الدير المتمثلة فى رصف وتطوير مداخل الكنيسة ودهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة لتظهر بشكل حضارى ومشرف للزائرين وكذا أعمال التشجير والبوابات على مداخل الطريق المؤدى للدير وتجديد الاستراحة السياحية .

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي تضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري، ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.