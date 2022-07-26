شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين شركة تعليم وسيمنز للرعاية الصحية لتزويد المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ الرشيدى: التعاون مع شركة سيمنز للرعاية الصحية إضافة لطلاب كلية الطب جامعة النهضة

ـ شركة سيمنز للرعاية الصحية تتولى تركيب أحدث الأجهزة بـ"طب النهضة"

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة - الشركة الرائدة فى مجال خدمات التعليم الجامعى بالسوق المصرى عن تعاونها مع شركة سيمنز للرعاية الصحية وهى واحدة من أفضل شركات الأجهزة الطبية فى العالم وذلك لتزويد المستشفيات الجامعية التابعة لشركة تعليم بأحدث التقنيات الطبية الحديثة.

وذكر بيان صادر اليوم عن شركة تعليم أن التعاون يشمل تركيب معدات طبية من شركة سيمنز للرعاية الصحية فى المستشفى الجامعى التابع لـجامعة النهضة ببنى سويف، والذى من المقرر أن يبدأ عملياته فى سبتمبر 2022.

وتشمل المعدات جهاز Magnetom Altea وهو جهاز تصوير بالرنين المغناطيسى مفتوح يوفر إنتاجية اعلى، وقابلية استنساخ، ويضمن رضا المريض بالإضافة إلى جهاز Somatom go. Top CT Scanner وهو جهاز يوفر مجموعة من التقنيات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى و Multix Impact وهو نظام تصوير شعاعى يستخدم حلول متكاملة لتوفير رعاية عالية الجودة لمختلف المرضى.

كما تم الاتفاق على شراكة تعليمية تسمح لطلاب الطب بالتسجيل فى أكاديمية سيمنز للرعاية الصحية.

فى سياق متصل، وقعت شركة تعليم وشركة سيمنز للرعاية الصحية على مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق خدمات شركة سيمنز لتشمل جامعة باديا، وهى ثانى أصول شركة تعليم التى يتم تطويرها حاليًا، ويأتى ذلك تماشياً مع خطة شركة تعليم لإنشاء مرافق طبية على أحدث طراز فى جامعاتها لتلبية الاحتياجات التعليمية لطلابها وتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.

وقال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة تعليم لخدمات الإدارة، إن إحدى القيم الأساسية فى شركة تعليم هى تحسين جودة الحياة من خلال التعليم، لافتا إلى عزم الشركة على توفير الفرصة للطلاب للتأثير بشكل إيجابى على المجتمع من خلال الخدمات التعليمية عالية الجودة التى يتلقونها فى الجامعات التابعة للشركة.

وأعرب الرشيدى عن فخره واعتزازه بالتعاون طويل الأمد مع إحدى شركات الأجهزة الطبية الأكثر احترامًا فى العالم، وهى شركة سيمنز للرعاية الصحية، وأن هذا التعاون سيكون من شأنه تمكين طلاب كلية طب فى جامعة النهضة ببنى سويف، وجامعة باديا مستقبلياً، من تلقى خبرات تعليمية عملية باستخدام التقنيات الطبية المتطورة وتوفير خدمات عالية الجودة للمرضى.



تعاون بين شركة تعليم وسيمنز للرعاية الصحية (2)



تعاون بين شركة تعليم وسيمنز للرعاية الصحية (3)



تعاون بين شركة تعليم وسيمنز للرعاية الصحية (4)



تعاون بين شركة تعليم وسيمنز للرعاية الصحية (5)



تعاون بين شركة تعليم وسيمنز للرعاية الصحية (6)