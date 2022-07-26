شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 9388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1713 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 11528 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 3807 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 1851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2713 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3581 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الدولية للأسمدة والكيماويات.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) شراء الأولى 615 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.34%، والثانية 2 مليون سهم، والثالثة 750 ألف سهم بنسبة 0.034% من رأسمال الشركة، والرابعة 225 ألف سهم، والخامسة 620 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 2.98 مليون سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.9145%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العربية لإدارة وتطوير الأصول، سبيد ميديكال، 30.4 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة مستشفى كليوباترا، 367 ألف سهم، 100 ألف سهم، 191 ألف سهم، 820 ألف سهم، 800 ألف سهم، 92 ألف سهم، 199.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 105 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 5.85 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، تحقيق صافي ربح بلغ 35.775 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2021 إلى يونيو عام 2022 مقارنة بقيمة 18.117 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بنحو 17.658 مليون جنيه بمعدل تغير بلغ نحو 97.5%، مشيرة إلى أن زيادة الإيرادات جاءت من زيادة الكميات المطحونة من الأقماح بمقدار 35.3 ألف طن مقارنة بالعام السابق نتيجة قيام الشركة بشحن كمية 24.6 ألف طن دقيق 82% للشركات الشقيقة مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونةـ وزيادة تكلفة الطحن إلى 550 جنيه للطن، وتضمن الإيرادات المتنوعة مبلغ 1.9 مليون جنيه قيمة مبيعات مخلفات.

من جهة أخرى قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قررت تأجيل نظر النزاع مع محافظة الإسماعيلية بشأن قطعة الأرض المشهرة برقم 683 لسنة 1990 الإسماعيلية إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس المقبل.