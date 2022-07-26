شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 106.86دولار لبرنت و98.20 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث سجلت 106.86دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.20 دولار للبرميل.

واندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في مستودع للنفط بمنطقة "بوديونوفسكي" بمدينة دونيتسك نتيجة قصف الجيش الأوكراني.

وذكر مكتب ممثل "دونيتسك" في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "أن منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك تعرضت للقصف بقذائف عيار 155 ملم المستخدمة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف المكتب أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف أخرى من عيار 122 ملم على منطقة "بتروفسكي" في دونيتسك.

أعلنت الجزائر، مساء الإثنين، عن 3 اكتشافات جديدة في مجال الغاز والنفط.

وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والمملوكة للحكومة - في بيان - أن الاكتشافات الثلاث؛ من بينها اكتشافان للغاز اعتمادًا على الخبرات الجزائرية، والآخر اكتشاف للنفط بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية.