شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تطلق برنامج التدريب الصيفى لطلاب المدارس الثانوية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برنامج التدريب الصيفي للطلاب الناجحين من الصف الأول والثاني بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى يهدف إلى إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والانضباطية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن البرنامج التدريبى يراعى رفع كفاءة الطلاب وإكسابهم المهارات الفنية العملية، من خلال معايشة حقيقة لمواقع العمل، وتحديد البرامج التدريبية المناسبة لمستوى طلاب المدارس الثانوية الفنية للصفين الأول والثانى.

وكما أشار إلى اهتمام الشركة بالتدريب العملى لطلاب المدارس لاثقالهم بالمهارة الفنية والثقة بالنفس والاتقان والجدية والانضباط فى العمل، ليصبح مؤهلا فنيا عند تخرجه للالتحاق بسوق وميدان العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن البرنامج التدريبى يتم بالتعاون بين ادارات التدريب، ومديري المدارس، بالتنسيق مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة مياه وصرف صحى، لإعداد البرنامج التدريبى الصيفي، وتحديد الموضوعات التي يتم التدريب عليها يومياً تحت إشراف السادة المشرفين والمهندسين القائمين على التدريب والذى يستمر حتى ٢٥ أغسطس القادم.

وأضاف، العميد خالد المهدى، مدير عام والمشرف على المدارس الفنية والمسئول عن متابعة تنفيذ البرنامج التدريبى بالشركة القابضة، أن التدريب يكون للطلاب فى الشركة التابع لها المدرسة كلا فى تخصصه علاوة على الزيارات الخارجية للمصانع الخاصة بانتاج مهمات المياه والصرف الصحى أما تدريب طلاب الصف الأول يشمل التعرف على طبيعة الأعمال بالشركة من المحطات، الشبكات والمعامل والورش.

جدير بالذكر ان المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بإعداد وتأهيل خريجين فنيين متخصصين ذو مهارة فنية ويرجع ذلك إلى رقى وتطوير مستوى المناهج الفنية التخصصية وكفاءة المهندسين والكيميائين القائمين على التدريس والتدريب العملى للطلاب