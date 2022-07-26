شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد إصابات حوادث الطرق عام 2021 ينسبة 9.3 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2021.

وكـان مـن أهـم مؤشراتها بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 51511 اصابة عام 2021 مقابل 56789 اصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة الدقهلية أعلى عدد اصابات فى حيث بلغ 11630 إصابة وأقل عدد إصابات فى محافظة الاقصر حيث بلغ 102 إصابة عام 2021.

ويعد شهر يوليو أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 4918 اصابة بينما شهر ديسمبر هو اقل الشهور حيث بلغ 3710 إصابة عام 2021، و بلغ عدد المتوفين 7101 متوفى عام 2021 مقابل 6164 متوفى عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%، وبلغ عدد اصابات الذكور 41670 مصاب عام 2021 مقابل 46324 مصاب عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصاب عام 2021 مقابل 10222 مصاب عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.

بالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد مصابين في الفئة العمرية (- 15 سنة) بعدد 14703 مصاب ويلية فئة (- 25 سنة) بعدد 10134 مصاب ويليهم فئة (- 35 سنة) بعدد 7156مصاب ، بينما اقل عدد كان فئة (+65 سنة) بعدد 1178 مصاب عام 2021 ،و جاءت إصابات حوادث الطرق طبقا لمستخدم الطريق فى المرتبة الاولى (الركاب) بعدد 17805 مصاب يليها (المشاه) بعدد 12948 مصاب عام 2021، وبلغ معـدل القســوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 13.8 عام 2021 مقابـل 10.9 عــام 2020 بنسبة ارتفاع 26.6%، وبلغ معدل متوفي / 100 الف نسمة 7.0 عام 2021 مقابل 6.2 عام 2020 بنسبة ارتفاع 12.9% .

وبلغ معدل متوفى /100 الف مركبة 65.1 عام 2021 مقابل 57.1 عام 2020 بنسبة ارتفاع 14 %، وبلغ معدل مصاب /100 الف نسمة 50.5 عام 2021 مقابل 56.4 عام 2020 بنسبة انخفاض 10.5%و بلغ معدل مصاب /100 الف مركبة 472.6 عام 2021 مقابل 525.8 عام 2020 بنسبة انخفاض 10.1% .

وبلغ عدد حوادث القطارات 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادث عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9 %، وبلغ اعلى عدد حوادث قطارات علي مستوى المناطق فى منطقة (وسط الدلتا والوسطى) بعدد 243 حادثة بنسبة 24.8%، وأقل عدد في منطقة (الجنوبية) بلـغ 82 حادثة بنسبة 8.4% وبـلغ عدد المتوفين فى حوادث القطــارات 405 متوفى عام2021 مقـابل 296 متوفي عام 2020 بنسـبة ارتفــاع 36.8%.

وبلغ عدد المصابين 769مصاب عام 2021 مقابل 525مصاب عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%، وتعتبر حوادث القطارات تبعاً للمسؤلية ( مسؤلية الغير ) هي أعلي سبباً لحدوث حوادث القطارات حيث بلغت 693 حادثة بنسبة 70.9% عام 2021، و بلغ معـدل حـوادث القطـارات عام 2021 بالنسبة للعـدد التقديرى للسكـان فى منتصف العــام 0.10 (حادثة / 10000 نسمة) بينمـا بلـغ معــدل الحــوادث بالنسبـة لعــدد ركــاب القطــارات 3.9 (حادثة / مليون راكب) وبلغ معــدل قسوة حوادث القطــارات ( 52.7 متوفي / 100 مصاب ) عام 2021 بينما كـان 56.4 متوفى عام 2020 .