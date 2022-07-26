شكرا لقرائتكم خبر عن رفض عرض جمال الجارحى للحصول على رخصة لإنتاج البيليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال جمال الجارحي، رفض هيئة التنمية الصناعية، العطاء المقدم من الشركة للحصول على رخصة صهر بيليت، وتقدمت الشركة بتظلم للهيئة للرد على الرفض، ومازالت في انتظار رد الهيئة، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

وكانت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المملوكة لرجل الأعمال جمال الجارحي، قد أعلنت في يناير الماضي، شراء كراسة الشروط الخاصة برخصة صهر البيليت بطاقة 1.1 مليون طن، وذلك لتقديم الطلب في الموعد المحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية يوم 15 فبراير المقبل، وأنه جاري دراسة كافة التفاصيل الواردة بكراسة الشروط.

وأضافت الشركة، أنها رصدت 3.5 مليار جنيه لإقامة مصنع حديد، في حالة فوزها برخصة صهر لإنتاج البيليت، على أن تعلن عن كيفية تمويل المشروع في الدراسة المقدمة لهيئة التنمية الصناعية فور الانتهاء منها.

ورفع رجل الأعمال جمال الجارحي حصته في شركة حديد عز من 28.2 مليون سهم تعادل 5.18% إلى 30.6 مليون سهم تعادل 5.63%.