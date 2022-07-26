التخطيط: 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى ضمن "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - نفذت حياة كريمة المئات من المشروعات فى كافة القطاعات لتحسين حياة المواطنين وعلى راس هذه المشروعات الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالريف المصرى، حيث حظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التى يتم تنفيذها فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

ويجرى حاليا إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحى الشامل) و24 مستشفى مركزى و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن.

وأوضح تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم صرف خلال العام المالى 21/2022 (فقط) ما يزيد عن 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى ضمن مُبادرة "حياة كريمة".

وارتفع تكلفة مشروعات حياة كريمة من 600 مليار جنيه إلى ما يقرب من تريليون جنيه، موضحا أن ميادة حياة كريمة تعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها.

وتستهدف الدولة المصرية الانتهاء من تطوير كافة قرى الريف المصرى البالغ عددها 4600 قرية تضم 58 مليون نسمة بحلول عام 2025 بدلًا من 2030 مما سيسهم فى اختصار 5 سنوات من عمر التنمية، وتحقيق واحدا من أهم أهدافها وهو القضاء على الفقر، حيث يعد خفض معدلات الفقر أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، والتى ركزت على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية عام 2019، والتى نجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% فى المتوسط.

وقد خصصت وزارة التخطيط 200 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى منتصف العام الماضى على مستوى 1500 قرية فى 52 مركز، حيث تم توجيه 30% من المخصصات لصالح المشروعات الخضراء، وتحسين البيئة وفى مقدمتها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى، الرى والزراعة، النقل والطاقة، ويعد مشروع تبطين الترع واحدا من المشروعات ذات العائد الاقتصادى والبيئى التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.