شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: 5 مشروعات لتطوير النصر للملاحات وحفر آبار بـ15.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى، على عمليات تطوير شركة النصر للملاحات ؛لاستعادة مكانتها التصديرية مجددا خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تراجع الصادرات من 3.5 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 إلى 2.7 مليون جنيه العام المالى 2020-2021.

وبحسب بيانات القابضة فإن مشروعات التطوير، تشمل مشروع إنشاء آبار جوفية إنتاجية بقيمة اجمالية 15.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء 8 آبار جوفية عميقة؛ للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية، والتى تبلغ 215 ألف طن،وتم إجراء تجارب التشغيل لمدة 8 آلاف ساعة.

أضاف التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع عزل المحلول الملحى المركز نسبيا بقيمة 7.2 مليون جنيه، وهو المشروع الثانى داخل حوض منفصل حوض الترسيب رقم 9 بمساحة 390.5 ألف متر وطاقة إنتاجية متوقعة 60 ألف متر مكعب.

كما أشار التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع أحواض الصرف شرق حوض الترسيب رقم 5 وهو المشروع الثالث بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه ؛لتخزين المحاليل المرة الناتجة عن صرف أحواض الترسيب بمساحة 20,000 متر وبمساحة 14.6 ألف متر وبمساحة 10,000 متر، كاشفا أنه تم الانتهاء من مشروع تشغيل محطة تغذية أحواض الترسيب "سواقى الوادي" وهو الرابع، ومن المنتظر البدء فى إعادة تأهيل ملاحة سبيكة بشمال سيناء بعد توقفها فى 17 يوليو 2019،وذلك بعد أن تم توقيع عقد استغلال الملاحة مع الشركة المصرية للتعدين ‏وإدارة واستغلال المناجم والملاحات فى 22 أبريل 2021، حيث تم استلام تصريح العمل وكارتة التشغيل فى 8 يوليو 2021 وهو المشروع الخامس.